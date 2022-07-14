المهدية: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تجوب شواطئ المهدية الأحد المقبل

أفاد المدير الجهوي للصحة بالمهدية، سامي بودوارة ، اليومالخميس في تصريح لـ"وات"، أن قافلة صحية متعددة الاختصاصات ستنتظم الأحد 17 جويلية الجاري بشواطئ المهدية، ورجيش، وقصور الساف، والشابة تحت شعار "باش تصيف مرتاح، إحمي روحك وتفقدها".وأوضح بودوارة، في تصريح لـ"وات"، أن القافلة ستؤمن أنشطة تتعلق بالتثقيف الصحي حول التوقي من انتشار فيروس "كورونا" والتثقيف في مجال الاسعافات الأولية، إلى جانب التحسيس من أجل الوقاية من ضربة الشمس والغرق، مع تقصي مرضي السكري وضغط الدم، علاوة على توفير التلقيح ضد الفريوس التاجي.وقال، في هذا الصدد، إن الارتفاع المتواصل للإصابات بالفيروس يجب ان يحثّ المواطنين على الاقبال على الجرعات التعزيزات مع التباعد والالتزام بإجراءات الوقاية.وبيّن أن عدد المصابين المقيمين بمختلف المستشفيات بالجهة بلغ 29 مصابا من بينهم 24 بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر (من بينهم 8 أطفال)، وأغلبهم لم يتلقوا تطيعما مضادا للفيروس التاجي أو يعانون من كبر السن والأمراض المزمنة.وذكر بودوارة بأن الإدارة الجهوية للصحة فتحت، منذ أكثر من أسبوع، جيمع مراكز التلقيح لتقريب الخدمات للمواطنين في مختف مناطق الجهة.