صدور امرين رئاسيين بالرائد الرسمي حول تعيين سعر الحبوب لموسمي 2021-2022 و 2022-2023

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صدر، الثلاثاء، بالرائد الرسمي (عدد 78)، امران رئاسيان يتعلقان بتعيين سعر الحبوب وكيفية دفع اثمانها وخزنها واحالتها بالنسبة لموسمي 2021 - 2022 و 2022 - 2023.وحدّد الامر الرئاسي عدد 580 لسنة 2022، المؤرخ في 4 جويلية 2022، والمتعلق بتعيين سعر الحبوب وكيفية دفع اثمانها وخزنها واحالتها بالنسبة الى الموسم 2021-2022، الأسعار الأساسية عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتجار المتاتية من صابة 2021، ب 65 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و50 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح اللين.ونص الامر خاصة على انه يتم الاتّجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية، غير أنّه يطّبق سعر تدخل قدره 41 دينارا للقنطار الواحد من طرف مؤسسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.وتتمتّع، وفق ذات المصدر، كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للتسليم السريع، حيث تم تحديدها بالنسبة للقمح الصلب بما قدره 22 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 اوت 2021، وللقمح اللين بـ17 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 31 اوت 2021، والشعير والتريتيكال بما يعادل 15 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 10 جويلية 2021.ويمكن سحب هذه المنحة الاستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين صابة 2021 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذورالقمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض.وضبط الامر الرئاسي عدد 581 لسنة 2022، مؤرخ في 4 جويلية 2022، الصادر بنفس الرائد الرسمي (عدد 78) خاصة سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالّنسبة إلى الموسم 2022-2023.وحددت الأسعار الاساسية عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للاتجار المتأتّية من صابة 2022، بـ90 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و 70 دينارا للقنطار الواحد بالنسبة للقمح اللين.وافاد المصدر ذاته، انه يتم الاتّجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية، غير أنّه يطّبق سعر تدخّل قدره 55 دينارا للقنطار الواحد من طرف مؤسسات التّجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلّمة إليها من قبل المنتجين.وتتمتّع كميات الحبوب المسلّمة إلى المجمعين بمنحة استثنائية للتّسليم السريع حددت ب 40 دينار للقنطار الواحد للقمح الصلب إلى غاية يوم 31 اوت 2022، و 30 دينار للقنطار الواحد للقمح اللين الى غاية يوم 31 أوت 2022، فيما حددت اسعار الشعير والتريتــيكال ب 25 دينارا للقنطار الواحد إلى غاية يوم 10 جويلية 2022 .كما يمكن سحب هذه المنحة الإستثنائية حصريا على كميات القمح الصلب والقمح اللين صابة 2022 التي يتم مقايضتها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022 ببذور القمح الصلب المثبتة وبذور القمح اللين المثبتة حسب إجراءات تضبط للغرض.