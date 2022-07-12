قابس : تواصل تحجير السفر على رئيس بلدية قابس وإحالته على الدائرة الجنائية صحبة 17 مستشارا بلديا


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 18:47قراءة: 0 د, 35 ث
      
أفاد اليوم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قابس والناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي في تصريح
لمراسل ( وات ) أن دائرة الاتهام بالمحكمة قد أحالت رئيس بلدية قابس على الدائرة الجنائية بتهمة استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب طبقا للفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية وبتهمة الإثراء غير المشروع.


كما أحالت هذه الدائرة 17 مستشارا بلديا على نفس الدائرة الجنائية بتهمة المشاركة وأبقت كل المتهمين في حالة سراح مع تواصل تحجير السفر على رئيس البلدية.
وكان احد أعضاء المجلس البلدي في قابس قد رفع قضية ضد رئيس البلدية وعدد من المستشارين اتّهم فيها تعمّد رئيس المجلس البلدي الترفيع في عدد السكّان ليحصل على امتيازات عينية دون وجه حق.

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