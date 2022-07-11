وفاة أب وابنه في حادث اصطدام سيارة أجرة (لواج) بدراجة نارية على مستوى منطقة البرايحية بسجنان


Publié le Lundi 11 Juillet 2022 - 22:39قراءة: 0 د, 39 ث
      
أسفر حادث اصطدام سيارة أجرة (لواج) بدراجة نارية على مستوى منطقة البرايحية طريق بنزرت من معتمدية سجنان، عن وفاة سائق الدراجة النارية وابنه، وفق ما افاد به مراسل "وات"، مصدر محلي مسؤول.


وأوضح المصدر ذاته أن الحادث جد مساء اليوم الاثنين على مستوى منطقة البرايحية طريق بنزرت بين سيارة أجرة لواج ودراجة نارية كان على متنها أب وابنه.

وبين المصدر أن الأب، ورغم سرعة وصول الإسعاف وافته المنية بمستشفى سجنان، بينما الطفل، وعمره حوالي 12سنة، توفي أثناء نقله لمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت متأثرا بجروحه وإصاباته الخطيرة، في حين لم يصب أي من السائق ومن ركاب اللواج بأي أذى، باستثناء الخسائر المادية في مستوى هيكل السيارة.


يشار إلى أن المصالح الأمنية تولت فتح بحث في واقعة الحال، من أجل تحديد المسؤوليات، بالتوازي مع تأمين محيط مكان الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

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