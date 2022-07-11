البطولة العربية للاواسط لكرة القدم - المنتخب التونسي يلاقي البحرين يوم 22 جويلية الجاري و جيبوتي يوم 28 منه

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم، مواعيد منافسات النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الاواسط " تحت 20 عاما" ، والتي ستجرى في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 جويلية الجاري وحتى 6 أوت المقبل.ووفقا لجدول مباريات البطولة سيلتقي في يوم الافتتاح منتخبا السعودية وموريتانيا لحساب المجموعة الأولى يوم 20 جويلية الجاري.ويخوض المنتخب التونسي للاواسط مقابلتيه في الدور الاول يومي 22 و28 جويلية على التوالي مع منتخبي البحرين وجيبوتي س17 توقيت محلي ( س 15 توقيت تونس).وستتواصل المقابلات بين المنتخبات الـ 18 المشاركة في البطولة بدور المجموعات بواقع مباراتين يوميا من يوم 20 الى 28 جويلية الجاري، ثم تجري مباريات الدور ربع النهائي يوم 31 جويلية الجاري، و مقابلتا نصف النهائي يوم 3 أوت المقبل، ويقام النهائي يوم 6 أوت على ملعب مدينة الأمير سلطان.يشار إلى أن عملية القرعة كانت اسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 18 المشاركة في البطولة على ست مجموعات /السعودية وموريتانيا والعراق/ في المجموعة الأولى، ومنتخبات: /الإمارات والأردن واليمن/ في المجموعة الثانية.وضمت المجموعة الثالثة منتخبات: /الجزائر ولبنان وليبيا/، وشملت المجموعة الرابعة منتخبات: /مصر وعمان والصومال/.وضمت المجموعة الخامسة منتخبات /تونس والبحرين وجيبوتي/، أما المجموعة السادسة والأخيرة فضمت منتخبات: /المغرب والسودان وفلسطين/.ويتأهل المنتخب المتصدر من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني، إلى ربع النهائي.يذكر أن المنتخب السعودي توج بلقب النسخة السابعة الماضية 2021، التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، بفوزه في المباراة النهائية 2 - 1 على منتخب الجزائر.