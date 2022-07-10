بطولة مجموعة التتويج لبطولة ليبيا لكرة القدم تنطلق يوم الاربعاء بملاعب تونسية

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تفتتح يوم الاربعاء المقبل بطولة مجموعة التتويج للبطولة الليبية لكرة القدم بملاعب تونسية .وستقام البطولة بنظام( مباراة واحدة لكل فريق مع بقية المنافسين ) حيث سيتم اجراء 15 مقابلة لتحديد صاحب اللقب .وتشارك في البطولة المصغرة اندية الاهلي بنغازي والاهلي طرابلس والاخضر و الاتحاد والاولمبي والنصر.ويتولى خمسة مدربين تونسيين من جملة ستة الاشراف على الفرق المشاركة في بطولة التتويد وهم موزعون بين الاندية كالاتي .فوزي البنزرتي (أهلي بنغازي)، فتحي جبال (أهلي طرابلس)، سمير شمام (نادي الأخضر)، شهاب الليلي (النصر) و منير شبيل (أولمبي الزاوية) في حين يدرب الليبي أسامة الحمادي فريق الاتحاد .وستشمل البطولة 15 مقابلة موزعة على خمس جولات ( مقابلة كل 3 او 4 ايام) وتتواصل من 13 الى 27 جويلية الجاري .وستقام المقابلات بملاعب رادس وسوسة و المنستير و صفاقس.ولئن سبق ان استضافت الملاعب التونسية مقابلات المنتخب الليبي والفرق الليبية في اطار مسابقات لمنتخبات والاندية الافريقية فانها المرة الاولى التي ستقام فيها مقابلات المرحلة الحاسمة للبطولة الليبية في تونس.