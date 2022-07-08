الجرندي يؤكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون مع السويد لدى لقائه سفيرتها في تونس

..





شدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، لدى لقائه اليوم الجمعة بسفيرة ممكلة السويد بتونس أنا بلوك مازاير، على ضرورة العمل على مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة الثنائية .وأكد على أهمية الاستفادة على أحسن وجه وبصفة ملموسة من الفرص التي يوفّرها برنامج التعاون السويدي للتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة 2021-2025، خاصة في المجالات التي تتميّز بها السويد على غرار التكنولوجيات الحديثة والبنية التحتية والطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والتصرّف في الموارد المائية والطبيعية.وثمّن الجرندي ، وفق بلاغ صادر عن الخارجية، الدور الهام الذي تضطلع به مملكة السويد في العالم لخدمة قضايا السلم والأمن ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة، مُؤكّدا التزام تونس الكامل بهذه القيم ومن ذلك عزمها المضي قدما في مسارها التصحيحي للديمقراطية الرّامي إلى استرجاع ثقة التونسيين في دولتهم ومؤسساتهم وإلى الارتقاء بالعمل المؤسساتي بتونس إلى مستوى تطلّعات التونسيين ومتطلّبات المرحلة.ونوّه الوزير بروابط الصداقة التاريخية التي تجمع البلديْن، مُجدّدا شكره وامتنانه إلى الجانب السويدي على المساعدات الطبية التي قدّمها إلى تونس لمعاضدة المجهودات الوطنية في مجابهة جائحة كوفيد-19.ومن جانبها، عبّرت " أنا بلوك مازاير " عن استعداد بلادها لتوثيق علاقات التعاون مع تونس ولمواصلة التشاور بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكة بين الجانبيْن في المجالات الواعدة، لاسيّما في ظل الجهود الدولية الرّامية إلى استعادة نسق النموّ الاقتصادي ما بعد جائحة كوفيد-19.ومن جهة أخرى، تمّ التطرّق إلى الأوضاع الدولية الرّاهنة وخاصة الانعكاسات السلبية من جرّاء العدوان على أوكرانيا والتحدّيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن ذلك.وفي هذا الإطار، ذكّر الجرندي بموقف تونس الثابت المناهض للعدوان والعنف والمبني على تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتغليب منطق الحوار والتشبّث بالشرعية الدولية وبمبادئ ميثاق الأمم المتّحدة.كما أكّد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الغذائية في العالم، تقومُ على أساس التضامن والتكامل بين الدّول وتُجَنِّبُ شعوب العالم، وخاصة منها الأكثر هشاشة، التداعيات السلبية للأزمة.