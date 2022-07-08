كأس افريقيا للأمم لكرة اليد مصر 2022: قائمة المنتخب الوطني التونسي

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وتتكون قائمة المنتخب الوطني الذي سيتحول بعد غد الأحد الى القاهرة من:حراس المرمى: محمد صفر (الترجي الرياضي)، ياسين بالقايد (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ومهدي الحرباوي (سيليستا الفرنسي)جناح أيسر: أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي)جناح أيمن: محمد علي بحر (النادي الإفريقي) وعصام رزيق (النجم الساحلي)ظهير أيسر: أسامة الجزيري (الأهلي المصري)، محمد رضا فراد (السالمية الكويتي)، يوسف معرف وحازم باشا (الترجي الرياضي)ظهير أيمن: نور الدين ماوة (النجم الساحلي) وأشرف المرغلي (الترجي الرياضي)منسقون: محمد أمين درمول (ميندين الألماني)، علاء مصطفى (النادي الإفريقي) وبلال العبدلي (الترجي الرياضي)لاعبو الدائرة: جهاد جاب الله (دنكارك الفرنسي) وغازي بالغالي (النجم الساحلي).يذكر أن المنتخب الوطني التونسي سيواجه في الدور الأول كل من نيجيريا والرأس الأخضر ضمن المجموعة الثالثة وفق البرنامج التالي:يوم الاثنين 11 جويليةالساعة 11.30 : تونس - نيجيريايوم الأربعاء 13 جويليةالساعة 19.00 : تونس - الرأس الأخضروتجدر الاشارة أنّه يترشح للدور ربع النهائي صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة.و في ما يلي تركيبة مجموعات الدور الأول، علما وأنّ مباريات الدور ربع النهائي ستجرى يوم 15 جويلية، و الدور نصف النهائي يوم 16 جويلية، في حين أنّ النهائي سيجرى يوم 18 جويلية:المجموعة أ : مصر - الكاميرون - المغربالمجموعة ب : الجزائر - الغابون - غينياالمجموعة ج : تونس - الرأس الأخضر - نيجيرياالمجموعة د : أنغولا - الكونغو الديمقراطية - السينغال - زمبياجدير بالذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي يعد أكثر المنتخبات تتويجا بقلب كأس إفريقيا للأمم للرجال ب10 ألقاب يليه كل من المنتخبين المصري والجزائري ب7 ألقاب لكل منها.