الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توصي حرفائها بترشيد استهلاك المياه خلال يوم عيد الاضحى

أوصت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حرفائها بأخذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه خلال يوم عيد الأضحى المبارك وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة السادسة مساء من يوم العيد ( 9جويلية 2022) وذلك لتفادي تزايد الاستهلاك وتجاوزه الموارد المائية المتاحة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارةوأشارت الشركة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، إلى أنها قامت بالاستعدادات الضرورية لضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب والحد قدر الإمكان من تسجيل إشكاليات في التوزيع واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن أن يطرأ خلال هذه الفترةوأوضحت أنه تم تكليف 1250 عونا منهم 950 عونا ملزمين و300 عونا لتأمين حصص استمرار إضافة إلى 700 حارس بالمنشآت المائية للتدخل في الإبانوأعلنت الشركة أنها تضع على ذمة حرفائها أرقام مقرات الأقاليم بكامل الولايات والرقم الأخضر المجاني للشركة 80100319 لتلقي التشكيات وستعمل مصالح الشركة على التدخل الحيني للحد من الاضطرابات والانقطاعات، إلا أن إحتمال تسجيل أعطاب على مستوى التجهيزات والشبكات التي يناهز طولها 56ألف كلم و4000 منشأة مائية، يبقى واردا