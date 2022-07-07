50,94 بالمائة نسبة النجاح في دورة المراقبة 2022 لامتحان الباكالوريا


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 19:10قراءة: 0 د, 49 ث
      
بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 50,94 بالمائة من مجموع 38090 مترشحا اجتاز هذه الدورة، أي ما يعادل 19403 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2022 في دورتيها، 53.27 بالمائة، وفق ما أعلن عنه مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة، اليوم الخميس.


وبين بن حميدة في تصريح ل(وات) ان شعبة الرياضة احتلت المرتبة الاولى في نسب النجاح ب73.32 بالمائة تليها شعبة العلوم التجريبية 71.86 بالمائة ثم شعبيتي الاقتصاد والتصرف والرياضيات اللتين سجلتا نسبة نجاح تقدر بـ56.10 بالمائة و48.26 بالمائة.

وسجلت شعبة الآداب في دورة المراقبة نسبة نجاح قدرت بـ41.33 بالمائة فيما بلغت هذه النسبة في شعبة علوم الإعلامية 38.96 بالمائة لتحتل شعبة العلوم التقنية المرتبة الاخيرة في هذا الترتيب بـ33.71 بالمائة، حسب المتحدث.


وقال أن شعبة الرياضة تصدرت نسب النجاح الوطنية لباكالوريا 2022 (في دورتيها الرئيسية ولمراقبة) بنسبة 86.49 تليها شعبة الرياضيات بـ77.54 بالمائة والعلوم التجريبية بـ61.17 بالمائة.
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ويشار أن نتائج الإعلان عن دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا 2022، انطلقت مساء اليوم الخميس على الساعة السادسة مساء عبر خدمة الإرساليات القصيرة.

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