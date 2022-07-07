سليانة: تخصيص 800 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل(المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي)


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 14:44قراءة: 0 د, 30 ث
      
خصص الإتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة، 800 طرد غذائي لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار مساعدة ضعاف الحال بمناسبة عيد الإضحى، وفق ما ذكره المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي رضا البحريني ل"وات".


وبين البحريني أن الطرود الغذائية تتكون من كميات مختلفة من المعجنات (مقرونة وكسكسي وشربة ومحمصة) بالاضافة الى مادة السكر والطماطم والزيت، لافتا إلى أن اللجان المحلية شرعت في توزيع المساعدات على مستحقيها

وأضاف البحريني انه سيتم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية، توزيع 20 راسا من الأضحية لفائدة 20 عائلة، واشار إلى أن جمعية قطر الخيرية قامت أمس الإربعاء، بتوزيع 100 راس أضحية على الأرامل والأيتام.

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