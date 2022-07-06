كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الزمبي 0 - 1

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات امام نظيره الزمبي (0-1) اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا المقامة حاليا بالمغربوتحقق هدف المنتخب الزمبي في الدقيقة 90 ز2 بواسطة اللاعبة افيل شيتوندو.وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الاولى على نظيره الطوغولي 4-1 فيما تعادلت زمبيا مع الكامرون 0-0وتختتم الجولة الثانية للمجموعة الثانية مساء اليوم الاربعاء بلقاء الطوغو والكامرون.وتقام الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية يوم السبت القادم بلقاءي تونس والكامرون من جهة وزمبيا والطوغو من جهة ثانية.