كاس امم افريقيا لكرة القدم للسيدات - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الزمبي 0 - 1


Publié le Mercredi 06 Juillet 2022 - 20:26قراءة: 0 د, 27 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات امام نظيره الزمبي (0-1) اليوم الاربعاء لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا المقامة حاليا بالمغرب
وتحقق هدف المنتخب الزمبي في الدقيقة 90 ز2 بواسطة اللاعبة افيل شيتوندو.

وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الاولى على نظيره الطوغولي 4-1 فيما تعادلت زمبيا مع الكامرون 0-0
وتختتم الجولة الثانية للمجموعة الثانية مساء اليوم الاربعاء بلقاء الطوغو والكامرون.
وتقام الجولة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية يوم السبت القادم بلقاءي تونس والكامرون من جهة وزمبيا والطوغو من جهة ثانية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249401

Kerker  (France)  |Jeudi 07 Juillet 2022 à 03h 02m |           
في الظّاهر الفريق الخصم درس طريقة لعب الفريق القومي و أغلق له منافذ اللّعب. و ما ساعدهم في ذلك هو عدم وجود تنوّع و تغييرات طرق اللّعب عند لاعباتنا. أعتبر أنّ الهدف مدروس في التّمرينات وأتى بغتة من اندفاع بدني و سرعة رهيبة. على الحارسة أن تتدرّب على الكرات العالية و على الدّفاع أن يكون صلبا و متماسكا و يقضا في رقابة لاعبات الفريق الخصم. ضيّقن على حاملة الكرة و اغلقن لهنّ كلّ المنافذ و الأبواب و اعتمدوا على الهجومات المرتدّة السّريعة . أعتبر قصر
قامة لاعباتنا عائقا كبيرا أمام طول قامة لاعبات الكامرون. الممرّن الأندسي هو المسؤول الوحيد عن الهزيمة و ما عليه إلاّ أن يتدارك ذلك بدراسة جيّدة للعب الفريق الخصم. كان الله في عونكم.



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