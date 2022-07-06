نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية تفوق 39 بالمائة وأعلى معدل 19.20 أحرزه التلميذ محمد يحي كرو من ولاية قفصة

بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية 39.04 بالمائة بعد أن تمكن 19256 تلميذا من جملة 49329 من المشاركين الحاضرين في هذه المناظرة من النجاح.وتحصل على أعلى معدل على الصعيد الوطني في هذه الدورة التلميذ محمد يحي كرو من ولاية قفصة بمعدل 19.20 من 20، يليه التلميذ محمد ياسين قحة من تونس 1 بمعدل 19.15 من 20، فيما آلت المرتبة الثالثة وطنيا للتلميذة مريم قلال من صفاقس 1 بمعدل 19.10 من 20.وأفاد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عادل بن حميدة في تصريح ل(وات)، الأربعاء، أن نسبة الناجحين من المدارس العمومية بلغت 32.13 بالمائة ، مقابل 69.30 بالمائة من المدراس الخاصة و50 بالمائة بالنسبة للمترشحين الفرديين.و بين بن حميدة أن عدد التلاميذ المتوجهين للمدارس النموذجية في هذه الدورة بلغ 3436 موزعين بين 1536 مترشحا من الذكور و1900 من الاناث، علما وأن طاقة استعاب المدراس الاعدادية النموذجية تبلق 3400 مقعد.يشار الى انه انطلقت صباح الأربعاء عملية الإعلان عن نتائج امتحان مناظرة الدخول إلى المدراس الإعدادية النموذجية دورة جوان 2022 « السيزيام » بالارساليات القصيرة، عبر الهاتف الجوال وتصدر النتائج الرسمية يوم 8 جويلية الجاري.