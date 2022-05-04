صفاقس: الدورة العاشرة لصالون المؤسسة تنعقد يومي 1 و2 جوان تحت شعار "انطلق، استثمر"

تحتضن مدينة صفاقس يومي 1 و2 جوان القادم الدورة العاشرة لصالون المؤسسة الذي يعود للانعقاد من جديد تحت شعار "انطلق، استثمر"، بتنظيم من مركز أعمال صفاقس بالإشتراك مع غرفة التجارة والصناعة للجهة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وينتظر ان تعرف هذه الدورة، بحسب بلاغ صحفي صادر اليوم الأربعاء عن مركز أعمال صفاقس، مشاركة عدد هام من هياكل الدعم والمساندة ومؤسسات التمويل والبحث والتكوين وأصحاب المؤسسات وأفكار المشاريع، وتشير التوقعات إلى مشاركة مرتقبة لنحو 250 عارضا وتوافد 10 آلاف زائر.ويعكف مركز الأعمال بمعية شركائه حاليا على "توفير كل الظروف الملائمة لإقامة دورة استثنائية يُكرَّس فيها خيار التجديد، والرّقمنة والابتكار" في مجالات ريادة الأعمال وبعث المشاريع وعقود الاستغلال تحت التسمية الرسمية (الفرانشيز) والتعاون الدولي، كعناوين رئيسية للتظاهرة التي تقام مرة كل سنتين.وتعمل لجنة تنظيم الصالون، بالتوازي مع الالتزام بهذا الخيار الاستراتيجي الهادف إلى جعل الآليات الرقمية المتطورة ثقافة وشأنا مشتركا بين كل الفاعلين الاقتصاديين خدمة للمؤسسة وتطويرا لمناخ الاستثمار، على المساهمة عبر مختلف الفعاليات والمحاور المبرمجة في هذا الموعد الاقتصادي والتنموي الهام، في جهود "إعادة حركة الاقتصاد ودفع عجلة التنمية وتطوير المؤسسة الاقتصادية ولا سيما الناشئة منها خاصة بعد فترة جائحة كوفيد 19 وما خلّفته من تداعيات وانعكاسات سلبية".وتتميز الدورة العاشرة لصالون المؤسسة 2022 فضلا عن فقراتها القارة المتمثلة في العرض والملتقيات والندوات المصغرة ولقاءات شراكة بتنظيم الدورة الثانية لمناظرة "تحدي المؤسسة الناشئة" START UP INNOVATION CHALLENGE بالشراكة بين مركز أعمال صفاقس ومحضنة "كوستارت" بالقطب التكنولوجي والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا.وستتوج المسابقة باختيار أفضل 3 مؤسسات ناشئة تستخدم تكنولوجيات الاتصال الحديثة وتعمل في مجالات مجددة وذات قيمة مضافة عالية في علاقة بقطاعات الصحة والبيئة والفلاحة وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز الباعثين الشبان وتشجيعهم على تطوير حلول ناجعة لعديد الإشكاليات المطروحة في القطاعات المذكورة.وقد حدّد يوم 15 ماي 2022 كآخر أجل لتقديم الترشحات التي تم فتحها بتاريخ 15 أفريل 2022 على أن يقع الكشف عن هذه الترشحات خلال فعاليات اليوم الأول لصالون المؤسسة بتاريخ غرة جوان القادم وإعلان وتقديم جوائز الفائزين خلال حفل اختتام الصالون يوم 2 جوان.