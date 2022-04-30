قفصة: مهرجان ربيع السياحة بالقطار في دورته السابعة من30 أفريل إلى 3 ماي

انطلق اليوم السبت بمعتمدية القطار من ولاية قفصة مهرجان ربيع السياحة بالقطار في دورته السابعة التي تتواصل إلى غاية يوم 3 ماي القادم..وافتتح المهرجان بعدد من المعارض في الصناعات التقليدية والرحى الحجرية ومعرض للفنون التشكيلية "ثقافة العمل العامل المنجمي نموذجا" إضافة إلى دورة للألعاب التراثية والشعبية بزواية سيدي بن عيسى. وتهدف هذه الباقة من المعارض إلى التعريف بالمخزون التراثي التقليدي بالمنطقة والترويج له.وأفاد مدير مهرجان ربيع السياحة بالقطار بلقاسم محمد أن فعاليات الافتتاح ستتواصل هذه الليلة بعرض فني في الانشاد الصوفي بعنوان" ننده الأسياد" بقيادة الفنان محمد البسكري، مضيفا ان باقي البرمجة ستكون ثرية ومتنوعة تستجيب لانتظارات الجمهور تجمع بين الموسيقى والمسرح والعروض التنشيطية الموجهة للأطفال والمسابقات الرياضية.واضاف بلقاسم محمد في تصريح لوات ،أن من بين العروض الفنية التي ستنتظم على هامش المهرجان عرض موسيقي للفنانة شيرين اللجمي وسهرة مع مغني الراب جنجون والفنان الشعبي كيلاني طليق، مشيرا كذلك انه سيتم عرض مسرحية داموس لجمعية القطار للمسرح احتفالا بعيد الشغل الى جانب عدد من العروض السينمائية من بينها شريط "مشكي وعاود" وشريط "غدوة".".وخصص المهرجان فقرات تنشيطية موجهة للأطفال بعنوان "عمي هدهود" إضافة إلى تأثيث دورة دولية ودية في الكرة الحديدية بفضاء المهرجان المفتوح.أما الحفل الختامي فسيكون بعرض عيساوية القطار بالسوق القديم في الحصة المسائية في حين سيختتم المهرجان ليلا بعرض موسيقي بعنوان "غنجة" للفنان صابر جمال.