المهدية: ختان 70 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر

أمنت السلطات الجهوية وعدد من الجمعيات، يوم الاربعاء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، حفل ختان لفائدة 70 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل.وسادت أجواء احتفالية بالمناسبة، التي حضرها أولياء الأطفال وعدد من الأطباء وواكبها والي الجهة، ووزعت خلالها مجموعة من الهدايا للأطفال المنتفعين.وينتظر أن تتواصل عمليات ختان لفائدة أطفال العائلات ضعيفة الحال في إطار الاحتفالات الجهوية بليلة القدر والأيام الموالية من شهر الصيام إلى غاية يوم العيد.ويشتمل الاحتفال بليلة القدر، علاوة على ما تقدم، دعاء ختم القرآن ومحاضرة دينية بعنوان "صلة العبد بربه" مع تكريم 30 فائزا في مسابقة رمضمان لحفظ القرآن.