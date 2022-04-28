المهدية: ختان 70 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 07:40 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أمنت السلطات الجهوية وعدد من الجمعيات، يوم الاربعاء بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، حفل ختان لفائدة 70 طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل.


وسادت أجواء احتفالية بالمناسبة، التي حضرها أولياء الأطفال وعدد من الأطباء وواكبها والي الجهة، ووزعت خلالها مجموعة من الهدايا للأطفال المنتفعين.

وينتظر أن تتواصل عمليات ختان لفائدة أطفال العائلات ضعيفة الحال في إطار الاحتفالات الجهوية بليلة القدر والأيام الموالية من شهر الصيام إلى غاية يوم العيد.


ويشتمل الاحتفال بليلة القدر، علاوة على ما تقدم، دعاء ختم القرآن ومحاضرة دينية بعنوان "صلة العبد بربه" مع تكريم 30 فائزا في مسابقة رمضمان لحفظ القرآن.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245328



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 28 أفريل 2022 | 27 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
Babnet
17°
 Babnet21° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1621°-1421°-1223°-1223°-14
  • Avoirs en devises
    24142,5

  • (27 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26720 DT        1$ =3,04632 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 avril)   1080,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   