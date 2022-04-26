الحمامات: أصحاب مؤسسات سياحية يشرعون في إزالة مخالفات على الملك العمومي البحري

أفاد رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل وليد الرفاعي أن 42 شخصا من أصحاب النزل والمشارب والقواعد البحرية المنتصبة بمعتمدية الحمامات والتي سجلت بها تجاوزات على الملك العمومي البحري، شرعوا في إزالة المخالفات المسجلة بصفة تلقائيةوأضاف الرفاعي، في تصريح لصحفية (وات)، انه تم خلال السنة الفارطة تسجيل 255 مخالفة تتعلق بالاعتداء على الملك العمومي البحري وعدم الامتثال للقوانين الجاري بها العمل ومن بينها 82 مخالفة بمعتمدية الحماماتوأشار إلى انه تم في اطار سعي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إقرار عديد الجلسات التنسيقية بمقر ولاية نابل قصد إقناع المخالفين بضرورة الازالة التلقائية للتجاوزات المسجلة بالملك العمومي البحري، وبين انه بالإضافة الى النزل التي انطلقت في الازالة التلقائية تم الحصول على تعهدات من طرف عدد من المخالفين بالانطلاق في الإزالة مع بداية الشهر الجاري .