سليانة: إمضاء إتفاقية تنفيذ مشروع إقتناء تجهيزات طبية بقيمة 140 ألف دينار بين الإدارة الجهوية للصحة ومكتب تونس لجمعية قطر الخيرية

تم، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية سليانة، إمضاء إتفاقية تنفيذ مشروع إقتناء تجهيزات طبيّة بقيمة 140 ألف دينار، بيّن الإدارة الجهوية للصحة بسليانة ومكتب تونس لجمعية قطر الخيرية، وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة في النهوض بالقطاع الصحي العمومي.وذكرت مديرة مكتب تونس لجمعية قطر الخيرية، كريمة البوسالمي، في تصريح لـ(وات)، أن جمعية قطر الخيرية، أمضت 3 إتفاقيات ستستفيد بمقتضاها الجهات الصحية بولايات الكاف وسليانة والقصرين بمعدات وتجهيزات طبية بقيمة إعتمادات جملية تقدر بمليون دينار.وأشارت، إلى تواصل دعم الجهة على الصعيد الصحي والاجتماعي، لافتة إلى توفير 400 قفة رمضان، فضلا عن وصولات شراء مواد غذائية (100 دينار للوصل الواحد) لفائدة العائلات محدودة الدخل.من جهته، بين المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي، أن المعدات الطبية ستشمل قسمي الأشعة والعيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بسليانة، مضيفا أنه من المنتظر دعم هذه المؤسسة الصحية في الأيام القادمة بتجهيزات أخرى لقسم الجراحة.يذكر أن فعاليات إمضاء الاتفاقية، أشرف عليها والي سليانة، وحضرها المدير الجهوي للصحة، والمعتمد الأول ومدير المستشفى الجهوي، وممثلين عن جمعية قطر الخيرية.