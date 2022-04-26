موارد طبيعية: الرمال هي ثاني أكثر مورد يتم استغلاله بعد الماء (تقرير أممي)

أسعار ملائمة لقيمته الحقيقيّة

تعد الرمال ثاني مورد الأكثر استغلالا في العالم، بعد الماء، ومن الضروري الاعتراف به كمورد استراتيجي يجب إعادة التفكير في عمليّة استخراجه واستعماله، ذلك ما أورده تقرير جديد لبرنامج الامم المتحدة لأجل البيئة.وأوضح تقرير "الرمال والاستدامة: 10 توصيات استراتيجية لتفادي الأزمة" تم نشره، الثلاثاء، من قبل فريق "غريد-جينيف لبرنامج الأمم المتحدة لأجل البيئة" أن 50 مليار طن من الرمال والحصى يتم استعمالها سنويا. وتمكن هذه الكميّات من لبناء جدار بعرض 27 مترا وعلو 27 مترا حول كوكب الأرض.إن استخراج الرمال من مواقع تلعب فيه دورا حيويا، على غرار الأنهار والانظمة الإيكولوجية الشاطئية أو البحرية، من شأنه أن يتسبب في التعرية وتملّح المياه الجوفية وفقدان الحماية من الأمواج، التّي تتسبب فيها العواصف والتأثير على التنوّع البيولوجي، الذّي يهدد مصادر كسب العيش من ذلك التزوّد بالمياه والانتاج الغذائي والصيد أو صناعة السياحة.وبحسب التقرير فإنّه من الضروري الاعتراف بأن الرمال مورد استراتيجي، ليس فقط كمادة للبناء لكن، أيضا، لأدواره المتعددة بالنسبة للبيئة.وأبرزت الوثيقة ذاتها أن على الحكومات والصناعات والمستهلكين تحديد سعر الرمال بطريقة تعكس الاعتراف بقيمته الاجتماعية والبيئية الحقيقية. مثلا فإنّ الحفاظ على الرمال على الشواطىء يمكن أن يكون من الاستراتيجيات الأكثر جزاء للتأقلم مع التغيّرات المناخيّة بالنظر إلى قدرته على حماية اليابسة من الأمواج وانعكاسات ارتفاع مستوى البحر.ويقترح التقرير إرساء مواصفة بشأن طريقة استخراج الرّمال ومن شأن ذلك أن يدخل تحسينات هامّة لأنّ الجرف البحري يتم إعداده في إطار عروض عمومية مفتوحة للمؤسسات الدوليّة.وفي انتظار ذلك اقترح التقرير منع استخراج الرمال من الشواطىء بالنظر إلى أهميّتها لضمان صلابة هذه الشواطىء والبيئة والاقتصاد.وأبرز التقرير، من جهة أخرى، أن الرمال ضرورية للتنمية الاقتصادية وأساسيّة لإنتاج الخرسانة واقامة البنية التحتية وحيوية ابتداء من تشييد المنازل والطرقات والمستشفيات. إلى جانب إسهام الرمال في توفير السكن والأوساط الملائمة لتكاثر غطاء نباتي وثروة حيوانية أكثر تنوّعا فإنّها تقوم، أيضا، بدور حيوي في دعم التنوّع البيولوجي بما في ذلك النباتات البحرية، التّي هي بمثابة آبار للكربون حيث تتم تصفية المياه. الرمال كمورد طبيعي يعد حاسما لبلوغ أهداف التنمية المستديمة ومواجهة الأزمة الثلاثية المتعلّقة بالتغيّرات المناخية والتلوّث وفقدان التنوّع البيولوجي. في الأثناء يتم استعمال هذا المورد بشكل سريع لا يمكنه من عمليّة تجدده طبيعيا. لذلك يعد التصرّف المسؤول في هذا المورد أمر ضروري.ويشير التقرير إلى أن الحلول موجودة للتوجه نحو اقتصاد دائري للرمال، خاصّة منها منع ردم نفايات المعادن والتشجيع على اعادة استعمال الرمال في طلبات العروض.ويضيف أنّه من المهم وضع هياكل مؤساستية وقانونية جديدة لأجل ارساء حوكمة أكثر نجاعة في هذا المورد ولتقاسم أكثر للممارسات الجيّدة في المجال.وتوصي الوثيقة، إلى جانب ذلك، بوضع خارطة للموارد من الرمال للمراقبة والسهر والاشعار.