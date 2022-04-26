إحباط 41 عملية هجرة غير نظامية الأسبوع الماضي والقبض على 552 مهاجرا

أحبطت وحدات الحرس الوطني بمختلف ولايات الجمهورية، في الفترة الممتدة بين 17 و23 أفريل الحالي، 41 عملية اجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة وضبطت 552 مهاجرا غير نظامي، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الثلاثاء.وأوضح في هذا الخصوص أن الوحدات أحبطت 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبطت 495 مجتازا، بينهم 434 من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء.كما أحبطت سبع عمليات اجتياز للحدود البرية خلسة وضبط 58 مجتازا، بينهم 57 شخصا أجنبيا.