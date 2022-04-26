رقم أعمال إسمنت قرطاج يرتفع خلال الربع الأوّل من السنة ليبلغ قيمة 83،9 مليون دينار

حافظت شركة إسمنت قرطاج، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2022على النسق التصاعدي لرقم أعمالها ليبلغ قيمة 83،9 مليون دينار وذلك رغم الصعوبات، التّي يمر بها قطاع البناء والأشغال العامّة.وسجلت إسمنت قرطاج، أيضا، تحسّنا واضحا في رقم أعمالها على مستوى التصدير، الذّي زاد بنسبة 32 بالمائة ليتحوّل من 9،07 مليون دينار خلال الثلاثي الأوّل من 2021 إلى 11،98 مليون دينار في 2022، بحسب ما أوردته الشركة.وحافظ رقم الأعمال على مستوى السوق المحلية على مستوى 65 مليون دينار خلال الربع الأوّل من سنة 2022.وعرف الانتاج من الكلنكر خلال الثلاثي الأوّل من 2022 تحسّنا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021 ليقدر ب398284 ألف طن.وبقي الانتاج من الاسمنت، تقريبا، عند المستوى ذاته في حدود 459،5 ألف طن من الاسمنت.وعرف رقم أعمال اسمنت قرطاج، لكامل نشاط الشركة، ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.وسجّل نشاط الخرسانة انتعاشة خلال الأشهر الثلاثة الأول من 2022 وزاد رقم الأعمال المتعلّق بهذا النشاط بنسبة 12 بالمائة لتبلغ قيمته 3،338 مليون دينار مقابل 2،979 مليون دينار في 2021.وفي ما يتعلّق باستثمارات الشركة فقد قدّرت بقيمة 3،850 مليون دينار وواصل التداين تراجعه ليبلغ مستوى 410،595 مليون دينار اي بتراجع بنسبة 5 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2021.