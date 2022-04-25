قفصة: تواصل فعاليات مهرجان المدينة بمعتمدية القطار إلى غاية يوم 28 أفريل

تتواصل اليوم الاثنين فعاليات مهرجان المدينة بمعتمدية القطار من ولاية قفصة في دورته الأولى التي كانت انطلقت يوم السبت الماضي بفضاء دار الثقافة الشاذلي القطاري وتتواصل إلى غاية يوم 28 من شهر أفريل الحالي.ويقام المهرجان ببادرة من جمعية أحباء دار الثقافة الشاذلي القطاري وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة. وأفاد مدير دار الثقافة، وسام طالب، أن هذه الدورة الأولى لمهرجان المدينة تتميز ببرمجة متنوعة حيث كان الافتتاح بعرض موسيقى لمجموعة نادي الموسيقى بدار الثقافة الشاذلي القطاري، وسهر الجمهور في اليوم الثاني مع عرض فني بقيادة صابر جمال بعنوان " ترانيم" إضافة إلى تأثيث عرض تنشيطي موجه للأطفال بعنوان "عالم المواهب".وأضاف وسام طالب في تصريح لوات، أن عرض اليوم الاثنين سيكون بعنوان "بدور" بقيادة رشدي دبش، مشيرا إلى أن لجنة التنظيم اختارت في هذه الدورة الأولى للمهرجان تخصيص حيز من العروض للإنشاد الصوفي من خلال عرضين : الاول سيؤمن قيادته عبد الرحمان الفزاني، والثاني بقيادة قليعي جمال في حين سيختتم المهرجان بعرض مسرحي حكواتي بعنوان"الدنيا خرافة" لجمعية القطار للمسرح.وبيّن مدير دار الثقافة أن هذا المهرجان مثل فرصة لإحياء المشهد الثقافي بمعتمدية القطار خلال شهر رمضان خاصة وأن الأنشطة الثقافية كانت متوقفة خلال السنتين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا.