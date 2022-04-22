مدرب وفاق سطيف الجزائري: اياب ربع نهائي ابطال افريقيا - "الضغط سيكون مسلطا على الترجي وسنحسم ورقة التاهل في رادس"

اكد داركو نوفيتش المدرب الصربي لنادي وفاق سطيف الجزائري ان "نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي الرياضي (صفر-صفر) تجعل الضغط مسلطا بالاساس على منافسنا في لقاء الغد بملعب حمادي العقربي برادس الذي سنسعى خلاله الى تقديم مباراة طيبة وانتزاع ورقة التاهل الى الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم".وقال داركو نوفيتش الذي تم تعيينه مؤخرا للاشراف على المقاليد الفنية لنادي وفاق سطيف الجزائري خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس "نتيجة التعادل السلبي ذهابا تعتبر ايجابية بالنسبة لنا بما انها تبقي على حظوظنا كاملة في سباق التاهل. سندافع عن حظوظنا في مقابلة الاياب التي لن تكون باليسيرة امام منافس صعب المراس ويتمتع بخبرة المنافسات القارية".وتابع ان "المهمة التي تنتظر وفاق سطيف هي التهديف باعتبار ان بلوغ شباك الترجي سيجعلنا امام سيناريو مثالي وانا على يقين تام بان اللاعبين يحدوم عزم كبير على تقديم اداء غزير ومباراة كبيرة ترتقي الى حجم الانتظارات وهذا ما لمسته خلال اسبوع التحضير للموعد المرتقب".وحول طبيعة مهمة وفاق سطيف في ظل التغيير الطارئ على الدكة الفنية، اوضح داركو نوفيتش ان "مهنة التدريب تنطوي على نسبة مخاطرة عالية ولحسن الحظ ان الاشراف على هذا النادي العريق ليس بالجديد اذ سبق لي خوض اكثر من تجربة تدريبية في افريقيا واعرف جيدا خصائص الكرة في هذه القارة وكذلك لدي فكرة واسعة على ابرز الاندية مثل الترجي الرياضي".ورفض داركو نوفيتش الحديث عن حظوظ وفاق سطيف في لقاء الغد مؤكدا ان " لكل مباراة حقيقتها وقد تعرف سيناريوهات مختلفة ولكن الاهم هو حسن التعامل مع تلك الوضعيات وسنعمل حتى تكون الامور وسير المباراة لصالحنا".ومن جانبه اشار لاعب وفاق سطيف الجزائري عبد القادر بوطيش ان "المباراة ستكون صعبة وسنسعى خلالها الى تحقيق الترشح الى نصف النهائي في رادس بالذات اذ ان النتيجة الحاصلة في الذهاب ابقت ابواب التاهل مفتوحة امامنا ونحن عازمون على الظهور بوجه مشرف وتحقيق نتيجة ايجابية مع الجهاز الفني الجديد".واضاف بوطيش ان "وفاق سطيف يمتلك خبرة المواجهات القارية لاسيما وانه يضم في صفوفه الثنائي هشام بلقروي و عبد المؤمن جابو الذين يحملان فكرة واسعة على الترجي و الكرة التونسية وقدما لنا النصح و المساعدة الذهنية الضرورية من اجل حسن التعامل مع المبارة و سنضع كل قوانا من اجل التهديف في رادس وتحقيق الترشح الى نصف النهائي".