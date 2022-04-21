راضي الجعايدي: اياب ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا -"اللاعبون شاعرون بالمسؤولية وعاقدون العزم على تحقيق التاهل الى نصف النهئي"

اكد راضي الجعايدي مدرب الترجي الرياضي ان لاعبي فريقه شاعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعاقدون العزم على كسب رهان التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم في المباراة التي ستجمعهم يوم الجمعة بداية من الساعة العاشرة ليلا على ملعب حمادي العقربي برادس في اطار اياب الدور ربع النهائي.واشار الجعايدي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة مباراة اياب ربع النهائي الى ان الترجي الرياضي سيدخل المباراة رافعا شعار الفوز وهو ما يمر عبر تجاوز اشكال العقم الهجومي الذي لاح في مقابلة الذهاب وانجاح رهان التهديف.واضاف ان مباراة الاياب ستكون حاسمة ومصيرية في تحديد هوية الفريق المتاهل الى المربع الذهبي بعد نتيجة التعادل السلبي في لقاء الجمعة الماضي على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة مبينا انه تم التركيز خلال الايام الفارطة على النواحي النفسية والذهنية بالاساس. وقال في هذا السياق "هناك وعي لمسته من كل عناصر الفريق على ضرورة تحقيق الانتصار والعبور الى الدور نصف النهائي رغم اننا سنخوض اللقاء دون جماهيرنا التي جاءت امس للحديقة وقدمت كل الدعم والمساندة للاعبين والجهاز الفني".وتابع الجعايدي "لقد اتيحت لنا في مباراة الذهاب اربع فرص سانحة للتهديف وكان بالامكان حسم ورقة التاهل لكن العقم الهجومي حال دون ذلك، لهذا حاولنا تركيز العمل الفني على عنصر البناء الهجومي التجسيم امام المرمى. اعتقد ان اللاعبين يمتلكون كل القدرات التي تخول لهم انتزاع بطاقة التاهل الى الدور قبل الاخير لرابطة الابطال".وحول الغياب المرتقب لمتوسط الميدان الهجومي المغربي صابر بوقرين، اشار مدرب الترجي الرياضي ان "بوقرين يخضع لعناية طبية مكثفة ولا تزال مشاركته في المباراة مرتبطة بقرار الجهاز الطبي، ومع ذلك نحن جاهزون لجميع السيناريوهات وسنعمل في صورة تاكد غيابه على ايجاد البديل المناسب".ومن جهته، اوضح المدافع خليل شمام ان لقاء الغد امام وفاق سطيف سيكون على قدر كبير من الاهمية مشيرا الى ان كافة اللاعبين على وعي بجسامة المسؤولية وشاعرون باهمية الرهان. وقال "يتعين علينا تطوير النجاعة الهجومية وتفادي اضاعة الفرص السانحة للتهديف حتى نكون في مستوى ثقة جماهيرنا وتحقيق الترشح الى الدور القادم".