سوسة: استرجاع عقار دولي فلاحي خاضع لنظام الغابات بمنطقة منزل فاتح من معتمدية النفيضة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسوسة، اليوم الاربعاء، عقارا دوليا فلاحيا خاضعا لنظام الغابات يمسح 10 هكتارات كائن بمنطقة منزل فاتح من معتمدية النفيضة يشتمل على حوالي الف أصل زيتون، وفق المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية بسوسة عماد شرادةوأضاف شرادة ل"وات" ان استرجاع هذا العقار الذي كان تحت تصرف الغير بصفة غير قانونية، جرى تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الناحية بالنفيضة بتاريخ 13 جوان 2014 في القضية عدد 3610 ضد المتصرف فيه بدون صبغة قانونية، وأوضح ان العقار الفلاحي المسترجع الذي يتمثل في جزء من القطعة عدد 670 التابعة للرسم العقاري الدولي عدد 6648/104313 سوسة كان استولى عليه احد المحامين بعد الثورةوتم، وفق نفس المصدر، تنفيذ الحكم بحضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بسوسة، وذلك بالتنسيق مع السلط المحلية ومصالح الإدارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مع الاستعانة بالقوة العامة، حيث تم تسليم العقار الى دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمواصلة التعهد به باعتباره خاضعا لنظام الغابات