رئيس نقابة الاذاعات الخاصّة: "الإذاعات والتلفزات الخاصّة تعيش ضغوطات بسبب ديونها وعلى الحكومة التحرّك وايجاد حلّ لذلك"

قال رئيس نقابة الإذاعات الخاصّة كمال ربّانة إنّ الاذاعات والتلفزات الخاصّة تعيش "ضغوطات مسلّطة" عليها من الديوان الوطني للارسال الإذاعي والتلفزي ومن وزارة المالية بسبب الديون المتخلّدة بذمّة الاذاعات والتلفزات الخاصة داعيا الى ايجاد حلّ لتمكينها من الانخراط في العفو الجبائي لمدّة خمسة سنوات وجدولة هذه الديون.وأوضح رئيس الاذاعات الخاصة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ الاجتماع الذي انعقد مؤخّرا بين ممثّلي الاذاعات والتلفزات الخاصة بطلب من نقابة التلفزات الخاصّة قد دعا إلى ضرورة عقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي "للكف عن الضغط المتواصل" الى غاية ايجاد حلول وإعادة جدولة الديون وتعديل قيمة البث والتزام الدولة بترتيب قطاع الإعلام الخاص والعمومي .واضف كمال ربانة في هذا الإطار إلى ضرورة إيجاد حلول قبل ان تمر النقابة إلى تحركات أخرى مذكّرا بوجود تهديدات جديّة بغلق الإذاعات الخاصة في ظل عدم التوصّل إلى حلّ لانقاذ القطاع والعاملين فيه.وكان ممثلو الإذاعات والتلفزات الخاصّة الخاصة المجتمعون مؤخّرا قد تطرّقوا إلى "الوضعية الحرجة" التي تمر بها الإذاعات والقنوات التلفزية الخاصة على المستوى المهني و المالي و كيفية الخروج من هذه الأزمة لمواصلة القيام بمهامها في أحسن و في كنف الاستقلالية و الحرية المسؤولة .و عبر المجتمعون في بيان لهم صدر أمس الاثنين عن قلقهم تجاه عدم تجاوب الحكومة في التعامل مع ملف الإعلام رغم الاجتماعات التي جمعتهم بكل من رئيسة الحكومة و وزراء تكنولوجيا ، المالية و الشؤون الإجتماعية و الوعود المتكررة بالتدخل العاجل لحل ملف الإعلام و إقامة مجلس وزاري خاص بالقطاع .ودعت النقابتان إلى ضرورة الالتزام بما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة في إطار التزام الدولة بخدماتها، مذكّرة في هذا الصدد بالدور الذي قامت و تقوم به المؤسسات الإعلامية الخاصة في خدمة القضايا الوطنية على غرار ما قدمته أثناء أزمة كورونا من حملات تحسيسية و جمع التبرعات لفائدة المجموعة الوطنية في أزمة وباء كورونا او الفياضانات أو غيرها من الأزمات.ودعا المجتمعون إلى ضرورة الإسراع لعقد مجلس وزاري يخصص لقطاع الإعلام والتدخل لدى المدير العام للديوان الوطني للإرسال للكف عن الهرسلة اليومية إلى غاية إيجاد حلول و إعادة جدولة الديون و إلتزام الدولة بترتيب القطاع الخاص و العمومي و دعم الدولة للإنتاج الإعلامي الجاد.كما دعا المجتمعون رئيس الدولة إلى حث الحكومة على ذلك و الدفاع عن مكاسب الثورة في هذا المجال والى تشريكهم في سنّ التشريعات والقوانين الجديدة للنهوض بواقع القطاع والعاملين فيه.