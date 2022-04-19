مدنين: رالي تحدي صحراء تونس يعود الى جزيرة جربة بعد نجاح نسخته الاولى

عاد رالي تحدي صحراء تونس للسنة الثانية على التوالي الى جزيرة جربة وبمشاركة اوسع للمتسابقين الذين تطور عددهم من 250 مشارك في السنة الماضية الى 890 شخصا من 10 جنسيات واكثر من 500 عربة في هذه الدورة التي ستنتظم من 20 الى 30 افريل، وسيكون الانطلاق من جزيرة جربة اين يتواصل الاعداد بعد وصول المشاركين وفق ما افاد به المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين ،هشام المحواشي.واضاف ان عودة رالي تحدي صحراء تونس تاتي بعد نجاح دورته الماضية بجزيرة جربة وتوفر كل الظروف لاحتضان فعالياته رغم انه انتظم في نسخته الاولى في ظل جائحة كورونا ليجدد هذه السنة الموعد في انتظار ان يصبح تظاهرة سنوية بالجزيرة ، مؤكدا سعي المندوبية الجهوية للسياحة ومختلف الاطراف ذات العلاقة الى ان تجعل من هذه الفعالية الرياضية السياحية تظاهرة قارة ضمن البرنامج التنشيطي السياحي بالجهة.ومن جربة ينطلق المشاركون نحو تطاوين ورمادة وقصر غيلان ودوز ونفطة وتوزر وذلك بعد ان مثلت الجزيرة يوم 15 افريل نقطة وصول لرالي اخر تحدي تونس شارك فيه 270 شخصا من 9 جنسيات و120 عربة حيث تم تكريم الفائزين في السباق وتوزيع الجوائز .وتولي وزارة السياحة مثل هذه الرياضات والرياضات الميكانيكية العناية والدعم لما تساهم به من تنويع للمنتوج والعرض السياحي والتعريف بالامكانيات السياحية المتوفرة بها .