وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع 34 هكتارا من أراضي الدولة الفلاحية بولاية منوبة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بولاية منوبة،الاثنين، عقارين دوليين فلاحيين مبوبين ضمن مقاسم الفلاحين الشبان كائنين بمعتمدية برج العامري يمسح الأول 24هكتارا ويمسح الثاني 10هكتارات، وفق بلاغ صادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.وجرت عملية الاسترجاع تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي منوبة وبحضور السلط الأمنية ومختلف المصالح الجهوية المتداخلة.وتم تسليم العقارين المسترجعين لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهّد بهما إلى حين إعادة توظيفهما من جديد.