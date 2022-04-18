وزير الشباب والرياضة يزور المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

ادى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ، اليوم الاثنين،زيارة للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد اطلع خلالها على تقدم انجاز مشروعي تهيئة ملعب، ومضمار العاب القوى اللذين بلغت نسبة تقدمهما 80٪ بكلفة مليونين اثنين و987 الف دينار.وتم خلال الزيارة تقديم عرض حول جملة المشاريع المبرمجة والتي تقدر قيمتها ب11 مليون دينار تشمل المشروعين المتواصلين فضلا عن حزمة مشاريع اخرى لاتزال في طور اعداد او في طور تقييم العروض، او في مرحلة طلب العروض، أوالمصادقة على الدراسات التمهيدية.وتتمثل المشاريع المبرمجة وفق تصريح للمندوب الجهوي للشباب والرياضة محسن مصدق لوكالة (وات) في تهيئة 4 مبيتات الذكور ومبيتين للاناث، وتهيئة شبكة الطرقات بالمعهد ،وإعادة قاعات الرياضة الجماعية والفردية ،ثم دراسة وبناء مقر ادارة المعهدوعاين الوزير ، ايضا وضعية قاعة الجمباز، التي تشكو نقص التجهيزات الرياضية بها ، وتتطلب دعمها بالمرافق لتحسين ظروف التدريب بها.كما اطلع كمال دقيش، على الملعب الرياضي المعشب اصطناعيا ، وعلى خدمات المركز الطبي الجامعي بالمعهد ، والاخلالات والمشاكل التي تواجه خدماته على غرار نقص الاطار الطبي وشبه الطبي والتجهيزات، وأكد بالمناسبة على ضرورة مزيد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة لتدارك هذه النقائص .كما تفقد جودة خدمات الاعاشة بالمطعم الجامعي الذي فتح ابوابه مع بداية شهر رمضان واستأنف خدماته بعد اشهر من غلقه وبرمجة تهيئته باعتمادات تقدر ب800 الف دينار، ضمن مشروع لايزال في طور تقييم العروض، ودعا في هذا الاطار الى استحثاث الإجراءات في الغرض، مع الحرص على ضمان توفير وجبات متوازنة غذائيا تلبي حاجات الطلبة كرياضيين.واستمع الوزير بالمناسبة، الى مشاغل الطلبة التي تعلقت بمراجعة النظام الدراسي، وتنظيم جداول الأوقات والتربصات .وتحادث الوزير مع طالبين معتصمين من الناشطين بالاتحاد العام لطلبة تونس، حول جملة مطالب اعتصما من اجلها منذ بداية مارس المنقضي وقد تم التفاوض حولها الاسبوع المنقضي مع الإدارة وذلك في انتظار امضاء اتفاقية التفاوض وفض الاعتصام نهائيا.وكان الوزير تابع قبل ذلك امتحانات التربية البدنية الخاصّة بتلامذة السنوات النّهائيّة بالمركب الشبابي بولاية منوبة ، والتي يجتازها بالجهة هذه السنة 4539 مترشحا منهم 3844 مترشحا، ينتمون ل18 مؤسسة عمومية و695 مترشحا ينتمون ل12 مؤسسة خاصة.وأعرب الوزير في تصريح لصحفية مكتب "وات" بمنوبة ، عن ارتياحه لسير امتحانات التربية البدنية التي تتواصل في ظروف طيبة ولم تسجل اية اشكاليات تذكر ، او نقائص، وسط تامين من الوحدات الامنية ، ومتابعة من اعوان الصحة والحماية المدنية.وواكب بالمناسبة عددا من الاختبارات واطلع على جدول بياني حول اختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية .