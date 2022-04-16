بنزرت:استعدادات هامة لانجاح موسم الحصاد والسنة المقبلة سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب(وزير الفلاحة)

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، ان كافة الاستعدادات الواجبة لانجاح موسم الزراعات الكبرى والحصاد تم اتخاذها وأنّ الدولة وضعت برنامجا استراتيجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب انطلاقا من الموسم المقبل.وأوضح وزير الفلاحة لمراسل -وات- ببنزرت في أعقاب زيارة عمل أدّاها، السبت، لعدد من المناطق الفلاحية ببنزرت أنّ مختلف الإجراءات المتخذة لإنجاح البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب شملت جميع حلقات المنظومة الفلاحيّة وتم الانطلاق فيها بداية من هذه السنة من خلال الترفيع في تسعيرة الحبوب علاوة على اقرار حزمة فنية متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الفلاحية من بذور وأسمدة وادوية وغيرها ووضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من الفلاّحين.وأفاد وزير الفلاحة في هذا الإطار أنّه تمّ إقرار التفرغ التام للمرشدين الفلاحيين لأعمال التأطير التقني والتكوين البيداغوجي والعلمي والميداني للفلاّح وذلك إيمانا بأهميّة دور المرشد الفلاحي في النهوض بالقطاع الفلاحي ككل ومجال الزراعات الكبرى، إلى جانب بقيّة الهياكل والمصالح والبحث العلميكما شدّد على أهميّة الترابط بين البحث العلمي والتعليم العالي والنسيج المؤسساتي والتقنيين والمهندسين في إدخال تقنيات جديدة على المجال الفلاحي وتطوير الإنتاج والانتاجية عموما.وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اطلع على سير الاستعدادات الخاصّة بموسم الزراعات الكبرى بعدد من الضيعات الفلاحيّة بكل من منطقتي السودان والزعرور بمنزل بورقيبة وشركة الأحياء والتنمية الفلاحيّة المحروق بمنطقة المحروق بماطر والبرامج المنجزة في إطار اكثار بذور القمح الصلب.وقام بمواكبة أعمال المعاينة الفنية الأولى من قبل اللجنة الجهوية لمعاينة مراكز تجميع الحبوب بمركز تجميع حبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية بمنزل بورقيبة ومعاينة عملية تعديل الات الحصاد وإجراءات تأمين الحقول من الحرائق وأشغال مشروع تهيئة المنطقة السقوية بماطر على مساحة 1930 هكتار بكلفة ناهزت 37 مليون ديناريذكر ان المساحة الجملية المبذورة حبوبا بولاية بنزرت هذا الموسم قدّرت بحوالي 95000 هك منها 77000 هك قمح صلب و 6000 هك قمح لين و10000 هك شعير و2000 هك ترتيكال. وبلغت المساحات المخصصة لبذور الإكثار 5700 هك.وتضم ولاية بنزرت 27 مركز تجميع حبوب بطاقة جمليّة تقدّر ب1350 ألف قنطار منها 745 ألف قنطار صوامع و460 ألف قنطار مخازن و130 ألف قنطار أحواض استرالية ، كما تتوفر بالولاية 324 آلة حاصدة منها 214 آلة بالمصب و110 آلة الأكياس بحسب معطيات فنية امدتنا بها مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت.