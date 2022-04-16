زغوان: وزير التربية يعطي إشارة انطلاق مبادرة " ميثاق من أجل تونس جميلة" بالمدرسة الاعدادية الطاهر الحداد بالزريبة


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 09:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعطى فتحي السلاوتي وزير التربية صباح اليوم الجمعة بالمدرسة الإعدادية الطاهر الحداد بالزريبة، إشارة انطلاق مبادرة " ميثاق من أجل تونس جميلة " بولاية زغوان.


وتولى الوزير في إطار تنفيذ هذه المبادرة غراسة شجرة بمحيط المدرسة كما أشرف بالمناسبة على إمضاء اتفاقية الشراكة الجهوية للتشجير بالوسط المدرسي بين مندوبيتي التربية والتنمية الفلاحية بزغوان التي تقضي بدعم الجانب التثقيفي والتوعوي لدى الناشئة بالمؤسسات التربوية في مجال العناية بالتشجير ودوره في خلق التوازن البيئي وسلامة المحيط ، وبأهمية الشجرة وكيفية غراستها والمحافظة عليها وذالك عبر تنظيم تظاهرات تحسيسية في هذا الإطار وفق ما أكده رضا البكري المندوب الجهوي للتربية في تصريح لـ"وات".

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