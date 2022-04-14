وزير الصحة: جهود متواصلة لتجاوز الصعوبات المالية للصيدلية المركزية

. ..

. .

قال وزير الصحة علي المرابط، الخميس، إنّ الوزارة وجميع الأطراف المتدخّلة " تبذل مجهودات متواصلة لتجاوز الصّعوبات الماليّة التّي تواجهها الصيدلية المركزيّة خاصّة لخلاص ديونها لدى عدد من المخابر الأجنبية المصنّعة للأدوية واستيعاب جزء من الدّيون المتخلّدة بذمّة المستشفيات العموميّة لفائدة الصيدليّة المركزيّة".وأكد المرابط لدى اجتماعه مع ممثّلي المخابر ومصنّعي الأدوية، بحضور الرئيس المدير العام للصيدلية المركزيّة للبلاد التّونسيّة،الأهمّية التّي تحظى بها هذه المؤسسة باعتبارها دعامة أساسيّة من دعائم المنظومة الصحية الوطنيّة والحرص الدّائم على الحفاظ على دورها الهام في ضمان استمراريّة تزويد السوق بالأدوية وتوفيرها للمواطنين بالمستشفيات وبالصيدليات الخاصّة، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم..وكان الرئيس المدير العام للصيدلية المركزيّة، البشير اليرماني، قد قدّر في حوار مع وكالة "وات، في ديسمبر 2021، الديونالمستحقة لفائدة مؤسسته وغير المستخلصة بين 650 و700 مليون دينار.وأشار المرابط، في سياق متصل بالصناعات الصيدلية، إلى أهمية الفرص الكبرى التي قد تمكن تونس من احتضان الوكالة الإفريقية للدواء وإيجابياتها على تنمية الصناعات الصيدلية والتي اختارتها الوزارة ضمن استراتيجيتها الصحية.وكانت وزارة الصحة قدمت، الاثنين 11 افريل 2022، لوفد من مفوضية الاتحاد الافريقي، ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الافريقية للأدوية والتي اعتمدت معاهدتها من قبل رؤساء الدول والحكومات الافريقية في فيفري 2019.