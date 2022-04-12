شركة " فيتالفاركو" الإيطالية تعتزم إنشاء وحدة تصنيع مستحضرات الحلاقة في بن عروس


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 18:33 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعتزم شركة " فيتالفاركو" الإيطالية، إنشاء وحدة تصنيع مستحضرات الحلاقة، قريبا، في بن عروس على أن ينطلق نشاطها خلال سنة 2022، وفق ما أعلن عنه مالك الشركة، لوكا ميسينيزي، بحسب بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أمس، الإثنين.

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وأوضح لوكا ميسينيزي، لدى إستقباله للمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،عبد الباسط غانم، في مقر الشركة بميلانو، أن اختيار تونس لتركيز هذه الوحدة كان "بديهي" و"مبرر بفضل القرب الجغرافي لأوروبا وجودة التكوين الجامعي في تونس".
يشار إلى أن وحدة الانتاج الجديدة لفيتالركو تمّ تأطيرها من قبل مكتب ميلانو لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

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يذكر أن "فيتالفاركو" هي شركة إيطالية تأسست سنة 1969، متخصصة في تصنيع وتوزيع مستحضرات التجميل.


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