توزر: عودة الأنشطة الثقافية الرمضانية خلال النصف الثاني من الشهر بسهرات تراثية وصوفية وعروض تنشيظية

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تستعيد مختلف مدن ولاية توزر الأنشطة الثقافية الرمضانية التي تنتظم في النصف الثاني من هذا الشهر تجمع بين السهرات الموسيقية الصوفية والتراثية والعروض التنشيطية وعروض المسرح وذلك بعد غياب الأنشطة الثقافية الخاصة بشهر رمضان طيلة سنتين متتاليتين وفق ما ذكره لــ(وات) المندوب الجهوي للشؤون الثقافية عماد الدلاجي.ونظرا لتزامن النصف الثاني من شهر رمضان مع انطلاق فعاليات الاحتفال بشهر التراث تحت شعار "اللباس التقليدي هوية وطنية وخصوصية جهوية" فمن المنتظر أن تجمع التظاهرات والأنشطة المبرمجة على غرار مهرجان المدينة بتوزر وليالي رمضان بمدينة نفطة فضلا عن التظاهرات المبرمجة في كل من دقاش وحامة الجريد وتمغزة وحزوة بين الجانب الصوفي والتراثي حسب ما أوضحه نفس المصدر.ومن المنتظر أن تجمع التظاهرات المبرمجة بين الموروث المحلي والعروض الوطنية والخرجات الليلية للفرق الصوفية والكرنفالات الموجهة للأطفال والفرق الاستعراضية.ومن أبرز العروض التي يتابعها جمهور المهرجان في مدينة توزر عرض جريديات للفنان الشعبي العروسي الزبيدي وعرض الحملة للإنشاد الصوفي بمدينة توزر إلى جانب عرض "مدحة سيدي بوعلي" بمدينة نفطة للمنشد حيدر الهاني وهو عرض مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية مع برمجة عرض " ننده الأسياد " وعرضا صوفيا لفرقة الانشاد الصوفي بحلب "الاخوة أو شعر" في كل من نفطة ودقاش.وتؤثّث من ناحيتهما فرقتي المالوف بتوزر ونفطة مجموعة من السهرات الفنية في مدن الولاية لتكون سهرات رمضان لهذا العام متنوعة تجمع مختلف مجالات الإبداع الموسيقى.