قطع الكهرباء على مناطق في صفاقس غدا الاحد من 8 صباحا الى 15 بعد الزوال


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 11:03 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، انها ستقطع التيار الكهربائي، غدا الاحد 10 افريل 2022، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الزوال في صفاقس وبالتحديد على مستوى طريق سيدي منصور من كم 5 الى كم 14 وحيّي الخليج والمنصورة.

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وعزت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (أقاليم صفاقس المختصة وصفاقس الشمالية) قطع الكهرباء الى اشغال تقوم بها في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء ولضمان أجود الخدمات، وفق بلاغ لها مساء الجمعة .

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واوضحت الشركة لسكان المناطق المعنية بأن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام، وفق نص البلاغ.

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