توزر: وقفة احتجاجية للأساتذة النواب للمطالبة بمستحقاتهم المالية وحقّهم في الانتداب

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نفّذ الأساتذة النواب عن ولاية توزر، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية تزامنا مع الوقفة المنفذة على المستوى الوطني، بحسب عبد السلام الصديقي ممثّلا عن الأساتذة النواب.وبين الصديقي، في تصريح لـ"وات"، أن التحرك المدعوم من الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتوزر هدفه لفت نظر الجهات المعنية الى ضرورة تمكين الأساتذة النواب من مستحقاتهم المالية بعنوان السنة الدراسية 2021 و2022 والتي لم يحصلوا عليها منذ مفتتح السنة الدراسية الحالية.ويتمثل المطلب الأساسي، وفق تأكيده، في تسوية وضعياتهم وتمكينهم من حقّهم في الانتداب المباشر وانهاء حالة التشغيل الهش التي يعانونها لا سيما وأن بعضهم أمضى مدة تقارب 15 سنة على هذا الوضع، وذلك في ظل وجود اخبار تفيد بإمكانية التخلي عن النواب نهائيا من طرف وزارة التربية وتعويضهم بخريجي شعبة التربية للتعليم الاعدادي والثانوي وهي شعبة جديدة تقدّم أولى خريجيها لسوق الشغل العام المقبل، على حدّ قوله.وبيّن المصدر ذاته أنه تمت دعوة الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتوزر لعقد هيئة إدارية قطاعيّة بالاتحاد الجهوي للشغل لتدارس وضعية الأساتذة النواب، لافتا الى إمكانية مقاطعة الدروس في ما تبقى من السنة الدراسية الحالية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.ص م