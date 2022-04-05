القيروان: غياب مدفع شهر رمضان يخلّف حيرة واستياء لدى أهالي مدينة القيروان

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بعد أن كان دويّه ينبّه الأهالي بحلول شهر رمضان المعظّم وعيد الفطر ومواعيد الإفطار والامساك ، غاب مدفع رمضان هذه السنة عن مدينة القيروان ممّا خلّف حيرة واستياء لدى الأهالي.ورغم تعدد وسائل ضبط مواقيت الإفطار والسحور فإن تقليد مدفع رمضان في القيروان يبقى لا غنى عنه بحسب عدد من الأهالي الذين اعتبروا في تصريحاتهم لـ(وات) انه "يعدّ من التقاليد الرابطة التي تحتفي بحلول شهر الصيام ويكمّل الفرحة لدى الأطفال الذين يتجمهرون كل موعد آذان المغرب أمام الحديقة المطلّة على مكان المدفع لمتابعة دويّه"وقال السيد محمد العلويني احد المتساكنين ان "مدينة القيروان مازالت تحتفظ ببعض التقاليد والتي ارتبطت على مرّ الأزمنة بهذا الشهر الكريم ومنها "بوطبيلة" ومدفع شهر رمضان الذي تتواتر طلقاته في عاصمة الأغالبة طيلة أيام الصيام لكن فجأة انقطع هذا الدوي هذا العام وغاب المدفع دون سابق إعلام".وترى السيدة فاطمة الجوادي ان العلاقة وثيقة بين المدفع وشهر رمضان وانه احد رموز المدينة ويعدّ عادة حميدة دأب عليها اهالي القيروان منذ عدة ازمنة خلال شهر رمضان مطالبة بلدية القيروان بإعادة المدفع خلال بقية الشهر وعدم التفريط فيه كأحد العادات والتقاليد الرمضانية.وذكر عبد السلام عامر وهو احد قدماء سكان المدينة أن أغلب القيروانيين يعدلون مواعيد إفطارهم وإمساكهم على المدفع ويرى ان نكهة رمضان التي عايشها منذ صغره على صوت دوي المدفع قد فقدت خلال هذه الفترة من شهر رمضان مضيفا ان أصول المدفع تعود إلى العهد العثماني وتم إعادة بنائه في العهد الحسيني وهو ينتصب ب"البريجة" وهي اسم تصغير لاحد أبراج المراقبة بسور القيروان في ذلك العهد.ويشار إلى أنّه بعد وفاة المكلف بإطلاق مدفع رمضان المرحوم عبد الوهاب خليف سنة 2018 عن عمر تناهز 74 عاما بعد سهره لمدة 17 سنة على مهمّة إطلاق المدفع خلفه حاليا ابنه عادل خليف في هذه المهمة حيث أوضح ان عملية إطلاق الذخيرة او الكبسولة تتزامن مع أذان المغرب بحامع عقبة بن نافع وهي تخضع لشروط امنية ووقائية وتتطلّب خبرة طويلة حتى لا يصاب المشرف على إطلاق الكبسولة والمتابعون باي أذى.وبالاتصال ببلدية القيروان أوضح عضو المجلس البلدي محمد الحبيب المستيري أوضح أن البلدية تقدّمت بطلبها في الاجال القانونية خلال شهر جانفي 2022 في الحصول على حصّتها من كبسولات المدفع كما قامت بدفع مستحقاتها المادية منذ شهر مارس المنقضي إلى الشركة المكلّفة بتوفير الذخيرة مكتفيا بقوله "التأخير الحاصل إلى حد الآن خارج على نطاق المجلس البلدي.