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مثل استعداد المجمع الاستشفائي "سان دوناتو" الايطالي انتداب عدد من الممرّضين من تونس، أبرز ما تم طرحه أثناء الجلسة التي جمعت وزير الصحة علي المرابط أمس الإثنين بسفير إيطاليا بتونس "لورنزو فانارا" و "فرنشيسكوا ڨالي" المدير العام لمجمع "سان دوناتو" والوفد المرافق لهوتم في هذا الإطار حسب ما ورد في بلاغ وزارة الصحة مدّ الجانب الإيطالي بلمحة عن المسار الدراسي لطلبة التمريض بتونس ومناقشة إمكانية مطابقة شهائد التخرج مع نظيرتها الإيطاليةو تناول اللقاء من جهة أخرىبحث سبل مزيد دعم علاقات الشراكة بين البلدين خاصة في مجال تبادل الخبرات وثمّن وزير الصحّة بالمناسبة التعاون القائم بين تونس وإيطاليا في مختلف المجالات الصحّيةيذكر أن هذه الجلسة شهدت حضور نادية مسعايدي المديرة العامة للتعاون الدولي لبلدان شرق المتوسط في مجمع "سان دوناتو" و عدد من إطارات الهياكل المعنيّة بالوزارة.