استعداد المجمع الاستشفائي "سان دوناتو" الايطالي انتداب عدد من الممرّضين من تونس


Publié le Mardi 05 Avril 2022 - 13:34 قراءة: 0 د, 39 ث
      
مثل استعداد المجمع الاستشفائي "سان دوناتو" الايطالي انتداب عدد من الممرّضين من تونس، أبرز ما تم طرحه أثناء الجلسة التي جمعت وزير الصحة علي المرابط أمس الإثنين بسفير إيطاليا بتونس "لورنزو فانارا" و "فرنشيسكوا ڨالي" المدير العام لمجمع "سان دوناتو" والوفد المرافق له

...

وتم في هذا الإطار حسب ما ورد في بلاغ وزارة الصحة مدّ الجانب الإيطالي بلمحة عن المسار الدراسي لطلبة التمريض بتونس ومناقشة إمكانية مطابقة شهائد التخرج مع نظيرتها الإيطالية

و تناول اللقاء من جهة أخرىبحث سبل مزيد دعم علاقات الشراكة بين البلدين خاصة في مجال تبادل الخبرات وثمّن وزير الصحّة بالمناسبة التعاون القائم بين تونس وإيطاليا في مختلف المجالات الصحّية
..


يذكر أن هذه الجلسة شهدت حضور نادية مسعايدي المديرة العامة للتعاون الدولي لبلدان شرق المتوسط في مجمع "سان دوناتو" و عدد من إطارات الهياكل المعنيّة بالوزارة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244044



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الثلاثاء 05 أفريل 2022 | 4 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:16 18:47 15:58 12:29 06:00 04:31
Babnet
17°
 Babnet19° Babnet % 63 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.37 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1122°-1320°-1224°-1025°-12
  • Avoirs en devises
    22615,4

  • (4 avril)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29068 DT        1$ =2,97779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 avril)   1603,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   