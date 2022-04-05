الكرة الطائرة - بقية مواعيد رزنامة موسم 2021-2022

سيقام الدور النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة يوم الجمعة 29 افريل الجاري .
وفي ما يلي رزنامة بقية اهم مواعيد موسم2021/2022 للكرة الطائرة لصنف الاكابر (بطولة و كاس ) .
- السبت 9 افريل : الجولة الثالثة ايابا لمجموعة التتويج
والجولة الثانية اياب لمجموعة تفادي النزول
- الابعاء 13 افريل : ثمن نهائي كاس تونس
- السبت 16 افريل الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول
- الاربعاء 20 افريل: :ربع نهائي كاس تونس
- السبت 23 افريل : نصف نهائي الكاس
- الجمعة 29 افريل: نهائي الكاس
- من 5 الى 18 ماي : بطولة الاندية الافريقية بتونس
وفي ما يلي رزنامة بقية اهم مواعيد موسم2021/2022 للكرة الطائرة لصنف الاكابر (بطولة و كاس ) .
- السبت 9 افريل : الجولة الثالثة ايابا لمجموعة التتويج
والجولة الثانية اياب لمجموعة تفادي النزول
- الابعاء 13 افريل : ثمن نهائي كاس تونس
- السبت 16 افريل الجولة الثالثة لمجموعة تفادي النزول
- الاربعاء 20 افريل: :ربع نهائي كاس تونس
- السبت 23 افريل : نصف نهائي الكاس
- الجمعة 29 افريل: نهائي الكاس
- من 5 الى 18 ماي : بطولة الاندية الافريقية بتونس
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