الاتحاد المنستيري يفوز وديا على سكك الحديد الصفاقسي 2-صفر


Publié le Jeudi 31 Mars 2022 - 15:06قراءة: 0 د, 37 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على سكك الحديد الصفاقسي بهدفين دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وسجل هدفي الاتحاد المنستيري هيكل الشيخاوي في الدقيقتين 70 و75.
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ويستعد الاتحاد المنستيري لبقية سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي يتصدر مجموعتها الثانية قبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة الاولى برصيد 22 نقطة على بعد 3 نقاط من مستقبل الرجيش صاحب المركز الثاني و6 نقاط من النادي الافريقي صاحب المركز الثالث و7 نقاط من النجم الساحلي صاحب المركز الرابع. ويتاهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى الى مرحلة التتويج والمنافسة على اللقب.

وفي المقابل، انهى سكك الحديد الصفاقسي المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية في المركز الخامس ضمن المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة على ان يخوض الفريق دورة باراج لضمان البقاء.
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