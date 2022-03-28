دعم التعاون العسكري بين تونس وتشيكيا محور لقاء وزير الدفاع بسفير تشيكيا

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مثّل الإرتقاء بعلاقات التعاون العسكري بين تونس وجمهورية تشيكيا، محور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، بسفير جمهورية تشيكيا، يان فيسيتال..ووفق بلاغ إعلامي لوزارة الدفاع، أكد ممّيش ضرورة إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي، عبر إرساء آليات مؤسساتية وتفعيل أعمال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية التشيكية، باعتبارها تمثل الإطار المناسب لضبط مجالات التعاون ذات الإهتمام المشترك، على غرار التكوين والتدريب وتبادل الخبرات.من جهته، وحسب المصدر ذاته، عبّر السفير فيسيتال عن استعداد بلاده لتمتين علاقات التعاون العسكري بين البلدين، والبحث عن السبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات العسكرية.