بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لذوي الهمم بدبي / وليد كتيلة وروعة التليلي يفوزان بالذهب

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واصل البطل العالمي والبارالمبي التونسي وليد كتيلة تألقه اللافت حيث توفق اليوم في تحقيق إنجاز جديد بفوزه بسباق 100 متر كراسي وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم ( الاحتياجات الخصة) بدبي ( الامارت العربية المتحدة) .ومن جهتها توجت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي بذهبية مسابقة رمي القرص خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية الجائزة الكبرى لألعاب القوى لذوي الهمم.وقد سجلت روعة التليلي التي تحمل الرقم القياسي العالمي في رمي القرص اليوم رمية بلغت 33,77 متر.