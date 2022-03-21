بطولة النخبة لكرة اليد - مرحلة التتويج - برنامج مقابلات الجولة الخامسة


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 18:16قراءة: 0 د, 26 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد المقررة بعد غد الاربعاء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر:
في قاعة طبلبة
...

نسر طبلبة - جمعية الحمامات
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت
..

في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الافريقي

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 8 4
- النادي الافريقي 8 4
3- نادي ساقية الزيت 6 4
4- النجم الساحلي 5 4
5- جمعية الحمامات 2 4
6- نسر طبلبة 1 4


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