بطولة النخبة لكرة اليد - مرحلة التتويج - برنامج مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد المقررة بعد غد الاربعاء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر:
في قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعية الحمامات
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 8 4
- النادي الافريقي 8 4
3- نادي ساقية الزيت 6 4
4- النجم الساحلي 5 4
5- جمعية الحمامات 2 4
6- نسر طبلبة 1 4
في قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعية الحمامات
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الافريقي
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 8 4
- النادي الافريقي 8 4
3- نادي ساقية الزيت 6 4
4- النجم الساحلي 5 4
5- جمعية الحمامات 2 4
6- نسر طبلبة 1 4
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