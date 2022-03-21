بطولة النخبة لكرة اليد - مرحلة التتويج - برنامج مقابلات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد المقررة بعد غد الاربعاء بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر:في قاعة طبلبةنسر طبلبة - جمعية الحماماتفي قاعة سوسةالنجم الساحلي - نادي ساقية الزيتفي قاعة الزواويالترجي الرياضي - النادي الافريقي1- الترجي الرياضي التونسي 8 4- النادي الافريقي 8 43- نادي ساقية الزيت 6 44- النجم الساحلي 5 45- جمعية الحمامات 2 46- نسر طبلبة 1 4