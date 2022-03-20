بطولة ايطاليا - ديبالا وفلاهوفيتش يقودان يوفنتوس لفوز سهل على سالرنيتانا


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 19:18قراءة: 0 د, 38 ث
      
سجل باولو ديبالا ودوسان فلاهوفيتش في الشوط الأول، ليفوز يوفنتوس 2-صفر على سالرنيتانا متذيل الترتيب، ويواصل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري ملاحقة ميلان المتصدر اليوم الأحد.

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وبدأ الأرجنتيني ديبالا مباراته الأولى منذ أكثر من شهر واحد بعد تعافيه من الإصابة، ولم يهدر الكثير من الوقت، وتقدم بالهدف الأول بعد خمس دقائق.
وأهدر المهاجم الصربي فلاهوفيتش فرصة سهلة قبل أن يهز الشباك، حيث ارتقى عاليا ووضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 29.

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وفي الشوط الثاني، صنع سالرنيتانا عدة فرص لتقليص الفارق وسدد فيدريكو بوناتسولي كرة قوية أنقذها الحارس فويتشيخ شتينسني ببراعة، لكنه لم يتمكن من التسجيل.
وبقي يوفنتوس دون خسارة في الدوري للمباراة 16 على التوالي وبات يتأخر بسبع نقاط عن ميلان المتصدر، بينما أصبح على بُعد نقطة وحيدة من إنتر ميلان حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

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