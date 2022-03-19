كاس رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي ينهزم امام شباب بلوزداد صفر-2 ويخرج من رهان التاهل


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 22:22قراءة: 0 د, 45 ث
      
انهزم النجم الساحلي امام شباب بلوزداد الجزائري صفر -2 اليوم في ملعب 5 جويلية بالجزائرفي الجولة الخامسة لدورر المجموعات لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ( المجموعة 3).
وخرج النجم الساحلي من دائرة رهان التاهل فيما لحق مضيفه شباب بلوزداد بالترجي التونسي الى ربع نهائي المسابقة.
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وسجل هدفي شباب بلوزداد في مبارته اليوم كل من سفيان بوشار د3 ومحمد اسلام بلخير د18
وكان الترجي الرياضي تاهل الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم عقب فوزه على جوانينغ غلاكسي البوتسواني 3-صفر اليوم في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة.
ويتصدر الترجي الرياضي مجموعته بمعية شباب بلوزداد برصيده 11 نقطة في الصدارة متقدما على فريق النجم الساحلي صاحب المركز الثالث (3 نقاط) وفريق جوانينغ غلاكسي البوتسواني الرابع ( نقطة واحدة).
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ويستضيف الترجي التونسي في الجولة الاخيرة من دور المجموعات يوم 1 افريل المقبل فريق شباب بلوزداد الجزائري من اجل صدارة المجموعة فيما يستقبل النجم الساحلي جوانينغ غلاكسي البوتسواني في مباراة بلا رهان.

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