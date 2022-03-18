التوقيع على عدد من ملاحق اتفاقيات بين وزارتي التشغيل والتجهيز والبنك التونسي للتضامن في اطار برنامج "جيل جديد من الباعثين"

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تم، اليوم الجمعة، التوقيع على عدد من ملاحق اتفاقيات بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التجهيز والاسكان والبنك التونسي للتضامن، وذلك في اطار دعم المبادرة الخاصة والإحداثات الجديدة للباعثين الشبان من المتحصلين على قروض ضمن برنامج "جيل جديد من الباعثين" وخاصة بعد أزمة جائحة كوفيد -19.وقد تولى وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي، التوقيع على ملحق اتفاقية ثلاثية مع وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، و4 ملاحق اتفاقيات ثنائية مع البنك التونسي للتضامن، حسب بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني.وتشمل هذه الملاحق عدة مجالات منها الصّيانة العادية للطرقات وصيانة المؤسّسات التربوية وتعهّد المعدات والشبكات المعلوماتية للمؤسسات التربوية،البيئة "قرين ستارت أب Green startup ".كما تشمل هذه الملاحق الإتفاقيات المتعلقة ببرنامج "جيل جديد من الباعثين" بلديات.وتهدف هذه الملاحق الممضاة الى إعادة جدولة الديون وطرح فوائد التأخير بالنسبة للباعثين المتخلّدة بذمتهم من ديون و التخلي عن فوائد تأخير بالنسبة للباعثين الممولين في إطار هذا البرنامج وتمكين الباعثين في إطار هذا البرنامج من قروض مال متداول بمـــبلغ أقصـاه 10 آلاف دينار للقرض الواحد وتسدّد على مدة خمس سنوات ومدة إمهال بستة أشهر .وأكّد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي، بالمناسبة، على أهمية تعاضد جهود كل المتدخلين لإنجاح مبادرات الشباب وتذليل الصعوبات التي تعترضهم وتعيق ديمومة نشاط مؤسساتهم وتهدد مواطن الشغل المحدثة بها.ومن جهتها، لفتت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الى أن الوزارة تعمل على إنجاح المقاولات الصغرى التي تُعهد إليها أشغال الصيانة العادية لشبكة الطرقات المرقمة الراجعة بالنظر للوزارة.وشدّد مدير عام البنك التونسي للتضامن،خليفة السّبوعي، على أنّ البنك هو آلية داعمة لمجهودات وزارة التشغيل والتكوين المهني ولمجهودات الدولة في مجال دعم المبادرة الخاصة مصرّحا بانّ البنك منفتح على كل المقترحات البناءة التي من شأنها مزيد دفع نسق إحداث المؤسسات.