رابطة الأبطال الافريقية: النجم الساحلي يسعى الى التدارك والترجي من اجل ضمان ترشح مبكر لربع النهائي

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يخوض النجم الساحلي والترجي التونسي ممثلا كرة القدم التونسية في مسابقة رابطة الابطال الافريقية غدا خارج تونس مقابلتيهما في اطار الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات للمسابقة من موقفين مختلفين حيث يلاحق النجم امل التدارك فيما يبحث الترحي التونسي عن فوز يمكنه من الترشح للدور ربع النهائي.ويلاقي النجم الرياضي الساحلي غدا السبت على ملعب 5 جويلية بالجزائر فريق شباب بلوزداد في اطار الجولة الخامسة .وسيجد أبناء المدرب لسعد جردة الشابي أنفسهم أمام حتمية الانتصار دون سواه للإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور ربع النهائي قبل خوض الجولة الأخيرة من دور المجموعات في ملعب حمادي العقربي برادس مع جواننغ غالكسي البوتسواني .ولئن تبدو مهمة النجم في العودة الى الديار بالنقاط الثلاث صعبة نظرا لطبيعة الرهان وقيمة المنافس الذي يتصدر ترتيب البطولة الجزائرية برصيد 42 نقطة ويتقاسم صدارة المجموعة الثالثة في دور المجموعات مع الترجي الرياضي برصيد 8 نقاط ، فان ذلك لن يمنع فريق جوهرة الساحل من الايمان بحظوظه وتقديم مباراة تليق بتاريخه الحافل على الصعيد القارّي.ورغم الوضعية الصعبة للفريق في دور المجموعات بمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية فانّ أمل الترشح للنجم الرياضي الساحلي يبقى قائما ومرهونا في حصده لـ 6 نقاط متتالية وتعثر منافسه الجزائري في الجولة الختامية أمام الترجي الرياضي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في المسابقة القارية.وينتظر أن يعتمد زملاء اللاعب إيهاب المساكني خطة هجومية مع التزام الحذر في محاولة منهم للتهديف بصفة مبكرة مما سييسر المهمة في بقية ردهات المقابلة ويجعل الضغط مسلّطا أكثر على شباب بلوزداد وهو ما قد يستغله الخط الأمامي للنجم الساحلي بشن هجومات معاكسة بحثا عن مفاجاة المحليين.وتبدو معنويات فريق جوهرة الساحل مرتفعة، اثر تحقيقهم لفوز ثمين وسط الأسبوع على حساب الترجي الجرجيسي بثلاثية نظيفة مكنتهم من العودة من بعيد في سباق التأهل لمرحلة البلاي أوف ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، فان ذلك سيجعلهم مطالبين تزامنا مع لعب الهجوم بتوخي الحذر من شباب بلوزداد الذي يملك لاعبين مهاريين وقادرين على صنع الفارق على غرار كريم عريبي وحسين سالمي و خاصة الهداف خير الدين مرزوقي .وكان النجم الرياضي الساحلي الباحث عن انتصاره الأول في دور المجموعات، قد تعادل سلبا مع شباب بلوزداد في لقاء الذهاب الذي دار في ملعب حمادي العقربي برادس، وينتظر ان تتسم مباراة الغد بالتنافس في دربي مغاربي.يذكر أنّ لقاء النجم الساحلي و شباب بلوزداد، سينطلق عند الساعة الثامنة ليلاومن جهة اخر يسعى الترجي التونسي في اطار نفس المجموعة لمسابقة رابطة الابطال الى تعزيز موقفه في المجموعة عندما يلاقي جواننغ غالكسي البوتسواني .وكان الترجي وصل امس الى بوتسوانا في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية من أجل خوض مباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة أمام مضيفه جوانينغ غالاكسي.ويعرف ابناء راضي الجعايدي ان تحقيق الفوز سيمكنهم من ضمان التاهل مبكرا الى الدور المقبل.ولئن تاتي المباراة في فترة عرفت نشاطا مكثفا للترجي على الصعيدين المحلي والقاري فان خبرة لاعبيه ستكون خير سلاح لتحدي الصعوبات وكسب الرهان امام فريق خسركل امل في التاهل محتلا المركز الرابع والاخير بنقطة واحدة من تعادل وثلاث هزائموينتظر ان تستعيد تشكيلة الفريق غدا لاعب الوسط غيلان الشعلالي. ويحتاج المدرب راضي الجعايدي لثراء الرصيد البشري للفريق للتعويل على عناصر بديلة خاصة وان الفريق خاض منذ يومين فقط مباراة اتحاد بن قردان في ملعب بن قردان .وينطلق لقاء الترجي الرياضي وجوانينغ غالاكسي غدا السبت عند الساعة الخامسة مساءا.ويتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة الثالثة رفقة شباب بلوزداد برصيد 8 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويتواجد جوانينغ غالاكسي البوتسواني، في المركز الأخير بنقطة واحدة.