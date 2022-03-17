مصالح الحرس الديواني بمدنين تحبط محاولة تهريب 24600 علبة سجائر


Publié le Jeudi 17 Mars 2022 - 18:44قراءة: 0 د, 31 ث
      
أحبطت دورية لفرقة الحرس الديواني بمدنين محاولة تهريب 24600 علبة سجائر أجنبية المصدر مخفية داخل مخبأ مهيأ بمجرورة، وذلك في إطار مكافحة تهريب مواد التبغ بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية.

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وأفادت الادارة العامة للدّيوانة التونسية في بلاغ صادر عنها، الخميس، أنّه قد تمّ العثور على كمّية السّجائر المحجوزة مخفية داخل شاحنة ثقيلة يقودها مواطن تونسي على مستوى الطريق الوطنية رقم 19 الرابطة بين مدنين وتطاوين، بعد إخضاعها إلى التّفتيش الدّقيق.

وأضافت في ذات السياق، ان قيمة المحجوز قدرت بما يناهز 37 ألف دينار، فيما قدرت قيمة وسيلة النقل التي استعملت للتهريب ب150 ألف دينار، مشيرة انه تم تحرير محضر حجز في الغرض.
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