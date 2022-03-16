ملتقى الشارقة لذوي الهمم - ذهبيتان جديدتان لتونس


Publié le Mercredi 16 Mars 2022 - 17:04قراءة: 0 د, 27 ث
      
تحصل احمد بن مصلح (اف 37) وياسين القنيشي (اف 36) على ميداليتين ذهبيتين في دفع الجلة خلال منافسات اليوم الاخير من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم.

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وارتفع رصيد تونس من الميداليات الذهبية الى 6 ميداليات بعد الميداليات الثلاث لوليد كتيلة في سباقات 200م و100م و800م كراسي وميدالية نورهان بلحاج سالم في دفع الجلة (اف 40).

وكانت نورهان بلحاج سالم فازت ايضا بالميدالية الفضية في رمي القرص (اف 40).
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ويذكر ان النخبة التونسية لرياضة المعوقين ستشارك في بطولة فزاع الدولية التي تحتضنها امارة دبي من 17 الى غاية 25 مارس.

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