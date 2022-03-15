الرابطة 1 - ثلاثة لقاءات بالغة الاهمية في برنامج الغد يتقدمها لقاء الترجي الرياضي واتحاد بن قردان

. ..

. .

تجرى غدا الأربعاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر ثلاث مباريات متأخرة لحساب الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تتسم برهان كبير سواء على مستوى اعلى الترتيب أو في أسفله وفي مقدمتها مباراة الترجي الرياضي واتحاد بن قردان من اجل صدارة المجموعة الاولى.في المجموعة الأولى، يستضيف الترجي الرياضي صاحب المركز الأول برصيد 20 نقطة، على ملعب حمادي العقربي برادس، اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، في لقاء مداره صدارة المجموعة والتقدم خطوة جديدة نحو التاهل الى مرحلة التتويج.فالترجي الرياضي المنتشي نهاية الأسبوع الماضي بانتصار ثمين على النجم الساحلي بنتيجة 2-0 في المسابقة القارية، سيسعى الى تحقيق فوز جديد يمكنه من تعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق الذي يفصله عن اول ملاحقيه وضمان بنسبة هامة دخول مرحلة التتويج بثلاث نقاط حوافز.وفي المقابل يتطلع اتحاد بن قردان الى مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية بتحقيق فوز جديد يفتك به صدارة الترتيب من الترجي الرياضي ويدعم به حظوظه في التاهل الى مرحلة التتويج.ولئن يبدو الترجي الرياضي التونسي مرشحا للفوز لا سيما بعد تحسن نجاعته الهجومية في المقابلات الاخيرة فان اتحاد بن قردان سيحاول بكل ما لديه من جهد احداث المفاجاة وتاكيد الفوز الاخير المحقق في صفاقس على النادي الصفاقسي.كما سيكون ملعب البئر الاحمر بتطاوين مسرحا لمواجهة قوية بين اتحاد المكان وضيفه النادي الصفاقسي رهانها الأساسي فض الشراكة في المركز الثالث ولم لا الارتقاء الى المرتبة الثانية في صورة انهزام اتحاد بن قردان.وسيحرص أبناء المدرب شكري الخطوي مستعينين بأسبقية الأرض والجمهور على العودة لسكة الانتصارات وتعويض هزيمة الجولة الماضية أمام نجم المتلوي بنتيجة 1 – 0 بشتى السبل، من اجل الابقاء على امل التاهل الى مرحلة التتويج كاملا.وفي المقابل سيعمل النادي الصفاقسي على الخروج بنقاط الفوز لمواصلة المشوار في احسن الظروف من جهة والتعويض للنتائج المتواضعة المحققة في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي من جهة ثانية.وفي المجموعة الثانية، يتحول النجم الساحلي صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة مناصفة مع هلال الشابة الى جرجيس لملاقاة الترجي الجرجيسي صاحب المركز السابع برصيد 10 نقاط، في لقاء سيضع فيه المدرب لسعد جردة الشابي جميع الأوراق الممكنة والمتوفرة من أجل تحقيق الانتصار الثالث للفريق الذي قد يمكنهم من الخروج من عنق الزجاجة والإبقاء على آمال التأهل لمرحلة الصعود، وهي مهمة لن تكون باليسيرة، باعتبار أنّ الفريق المحلي تهمه كثيرا نتيجة المباراة من اجل الارتقاء في سلم الترتيب والابتعاد نسبيا عن منطقة تفادي النزول.وسيسعى ابناء المدرب منير راشد، في لقاء الغد، الى استغلال عامل الميدان وفترة الشك التي يمر بها منافسه من اجل الخروج بثلاث نقاط ثمينة على درب المحافظة على مكانهم في مصاف النخبة.في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي – اتحاد بن قردان الحكم: هيثم قيراطفي ملعب البئر لحمر بتطاويناتحاد تطاوين – النادي الصفاقسي الحكم: كريم الخميريفي مركب جرجيسالترجي الجرجيسي – النجم الساحلي الحكم: نعيم حس